vor 1 Stunde Karlsruhe Südweststadt: Betonteile von Hausfassade stürzten auf Straße

Es war ein kurzer Schreckmoment für die Anwohner der Sonntagsstraße in der Karlsruher Südweststadt: An einem Gebäude hatten sich am Donnerstagabend große Teile einer Betonfassade gelöst, die plötzlich auf Straße, Gehweg und dort geparkte Autos fielen. Glücklicherweise wurde niemand verletzt.