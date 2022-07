Stuttgart vor 13 Stunden

Südwesten: Wieder mehr Covid-Patienten auf Intensivstationen - Ein Todesfall im Karlsruher Landkreis

Die Zahl der Covid-19-Erkrankten auf den Intensivstationen in baden-württembergischen Kliniken ist wieder gestiegen. Dort lagen zuletzt 108 Patienten, wie das Landesgesundheitsamt in Stuttgart am Donnerstag (Stand 16 Uhr) mitteilte. Eine Woche zuvor waren es 89. Die Zahl der Infizierten auf den Normalstationen stieg im selben Zeitraum von 794 auf 889. Die Zahl der registrierten Todesfälle im Zusammenhang mit dem Virus stieg auf 16.344. Das sind 81 mehr als vor einer Woche.