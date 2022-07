Stuttgart vor 22 Stunden

Südwest-Unternehmer warnen vor den kommenden Monaten

Die kommenden Monate machen den Unternehmern im Südwesten Sorge. "Der Krieg in der Ukraine hat auch die Rahmenbedingungen für die Wirtschaft in Baden-Württemberg drastisch verschlechtert", sagte der Präsident der Unternehmer Baden-Württemberg (UBW), Rainer Dulger, laut einer Mitteilung am Dienstag in Stuttgart.