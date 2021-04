vor 12 Stunden Stuttgart Koalitionspartner gewählt: Grüne halten an Bündnis mit CDU fest

"No wind of change" in Baden-Württemberg. Der konservative Grüne Winfried Kretschmann will unbedingt am Bündnis mit der CDU festhalten. Nach anfänglichem Widerstand gibt die Partei nach. Zunächst war die Entscheidung auf den nächsten Tag verschoben worden.