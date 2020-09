01.09.2020 06:00 Corina Bohner Karlsruhe Südumfahrung Hagsfeld: "Gerät das Projekt ins Stocken, werden wir wieder aktiv!"

Für die Anwohner in Hagsfeld ist eine Verkehrserleichterung in Sicht: Die politischen Entscheidungsträger haben Ende Juni dem umstrittenen Verkehrsprojekt Südumfahrung zugestimmt. Mit der neuen Straße sollen in einigen Jahren weniger Autos durch den Stadtteil rollen. "Wir sind erleichtert", so Anwohner Andreas Tischer, "man ist endlich einen Schritt weiter."