Karlsruhe vor 16 Minuten

Südtangente wird für eine Nacht gesperrt

In der Nacht von Donnerstag, 20. April, auf Freitag, 21. April, ist die Südtangente in Fahrtrichtung Landau zwischen dem Schwarzwaldkreuz und dem Bulacher Kreuz gesperrt. Die Sperrung dauert von 22 Uhr bis voraussichtlich 5 Uhr. Während dieser Zeit wird der Verkehr in Richtung Westen am Schwarzwaldkreuz ausgeleitet und über die Ebertstraße zum Bulacher Kreuz geführt.