vor 1 Stunde Karlsruhe Südstadt: Eine Person bei Küchenbrand verletzt

Ein Brand ist am Samstagabend in einer Wohnung eines Mehrfamilienhauses in der Karlsruher Werderstraße ausgebrochen. Laut Polizeiangaben hatte sich das Feuer im Bereich der Küche entwickelt. Eine Person wurde dabei verletzt.