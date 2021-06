vor 19 Minuten Karlsruhe-Südstadt Südstadt: Alkoholisierter Mann spricht Bombendrohung aus und wird festgenommen

Ein 35-jähriger, stark alkoholisierter Mann, der sich wohl in einem psychischen Ausnahmezustand befand, drohte am frühen Dienstagmorgen in der Schützenstraße damit, dass er eine Bombe auf die gegenüberliegende Gaststätte werfen werde.