Laut Angaben der Polizei ereignete sich der Unfall in der Jahnstraße in Eggenstein. Zeugen berichteten, wie dort eine Dame am 4. April gegen 12.20 Uhr in das Gleisbett stürzte und zwischen zwei miteinander verbundene Straßenbahn geriet.

Die gestürzte 80-jährige Frau erlitt hierbei schwere Verletzungen an einem Bein, erklärt die Polizei Karlsruhe in einer Mitteilung an die Presse. Zur medizinischen Versorgung sei die Frau sofort mit einem Hubschrauber in ein Krankenhaus gebracht worden.