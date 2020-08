Neues Studentenwohnheim in Karlsruhe: 103 Zimmer sollen ab 2022 bereitstehen

In der Hagsfelder Allee im Osten der Stadt Karlsruhe entsteht ein neues Studentenwohnheim. Hier sollen ab dem Jahr 2022 über 100 Stundenten der Fächerstadt ein Zimmer finden. Der Baubeginn steht in den Startlöchern: Ende August ist bereits die Grundsteinlegung.

Wie in vielen anderen Hochschulstädten herrscht in KarlsruheWohnungsmangel für Studierende. "Insbesondere zum Start des Wintersemesters übersteigt die Nachfrage das Angebot um ein Vielfaches", gibt die Universität Karlsruhe, das Karlsruher Institut für Technologie (KIT), in einer Pressemeldung bekannt.

In den kommenden Jahren entsteht aus diesem Grund ein neues Studentenwonheim in der Hagsfelder Allee. Errichtet wird das Gebäude durch den Verein "Studentenwohnheim des KIT" mit Unterstützung der SchroffStiftungen. Es wird den Namen "Schroff Kolleg" tragen.

Frühester Einzugstermin im Jahr 2022

Das neue Stundentenwohnheim liegt etwa einen Kilometer vom Campus Süd des KIT entfernt, die Wohnheime des Hans-Dickmann-Kollegs (HaDiKo) befinden sich in unmittelbarer Nähe.

Das "Schroff Kolleg" wird künftig Platz für 103 Studierende Platz bieten. Das Baubudget beträgt insgesamt knapp neun Millionen Euro. "Baubeginn ist Ende August 2020, damit wäre ein Einzugstermin im Frühjahr 2022 möglich", gibt das KIT bekannt.