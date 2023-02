Die PTV Group hat in einer bundesweiten Vergleichs-Studie die ÖPNV-Anbindung für Bürger in den 50 größten Städten des Landes bewertet. Die Studie bewertet unter anderem, wie viel Prozent der Menschen in einer Stadt im näheren Umkreis von maximal 500 Metern von einer Bahnhaltestelle entfernt leben.

Dabei kam Karlsruhe auf den Wert von 87,9 Prozent und belegte damit im bundesweiten Vergleich den zweiten Platz. Einzig Mannheim mit 92,3 Prozent auf kommt auf einen höheren Wert. Ebenso bei der Erreichbarkeit von wichtigen Alltagszielen wie Schulen, Einkaufsmöglichkeiten oder Krankenhäusern findet Karlsruhe sich mit Platz sechs in der Spitzengruppe wieder.

(Symbolbild) | Bild: Felix Haberkorn

"Wir freuen uns sehr über das Ergebnis dieser Studie. Sie zeigt, dass wir unseren Fahrgästen im Stadtgebiet ein leistungsstarkes ÖPNV-Angebot mit kurzen Wegen bieten", so der technische Geschäftsführer der Verkehrsbetriebe Karlsruhe (VBK) und Albtal-Verkehrs-Gesellschaft (AVG) Christian Höglmeier in einer Pressemittelung des VBK.

160 Bahnhaltestellen in Karlsruhe

Rund 160 Bahnhaltestellen gibt es in Karlsruhe für die Fahrgäste von AVG und VBK. Beide kommunalen Verkehrsunternehmen bieten ihren Kunden damit schnelle Wege von der Haustür bis zur nächsten Haltestelle und ermöglichen kurze Reisezeiten für ihre Fahrgäste, wie es in der Mitteilung heißt.

Bild: ka-news

Bei den Berechnungen zur bestmöglichen Netzvariante flossen sowohl die fußläufige Erreichbarkeit von Haltestellen als auch eine gute, flächendeckende Abdeckung des Stadtgebiets mit den Tram- und Stadtbahnlinienverkehren ein.