Bei einer Auseinandersetzung zwischen zwei Hundehaltern ist in Karlsruhe ein Mann verletzt worden. Der Streit war am Freitagnachmittag in der Nähe der Straßenbahnhaltestelle Mühlburger Feld ausgebrochen, nachdem zwei Französische Bulldoggen auf einen Labrador losgegangen waren, wie die Polizei mitteilte.