Karlsruhe vor 1 Stunde

Streit zwischen Arbeitskollegen in Karlsruhe endet mit Messer-Attacke und Untersuchungshaft

Nach einem Streit am vergangenen Sonntagabend attackierte ein 28-Jähriger seinen 23 Jahre alten Arbeitskollegen mit einem Messer. Der Verletzte erlitt dabei laut Polizei eine tiefe und stark blutende Schnittverletzung am Oberarm und wurde in ein Krankenhaus gebracht.