Meßkirch Blaues Auge wegen herrenloser Katze: Zwei Männer wollen sich um das Tier kümmern

Zwei Nachbarn haben sich in Meßkirch (Kreis Sigmaringen) um die Versorgung einer Katze geschlagen. Das Tier war von seinen Vorbesitzern in einem Mehrfamilienhaus zurückgelassen worden, wie die Polizei am Donnerstag mitteilte.