Nach den derzeitigen Ermittlungen des Polizeireviers Ettlingen fuhr eine Fahrerin gegen 15.30 Uhr auf der Landesstraße 565 von Marxzell in Richtung Langenalb. An der Einmündung Holzbachstraße wollte sie wohl in Richtung Pfaffenrot abbiegen und scherte offenbar über den Seitenstreifen aus, berichten die Beamten.

Dabei kam es zu einem Zusammenstoß mit einem weiteren Auto, welches in gleicher Richtung unterwegs war und den Ford überholte, so die Polizei. Beide Fahrzeugen mussten abgeschleppt werden. Der entstandene Sachschaden wird auf rund 20.000 Euro beziffert.