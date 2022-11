Karlsruhe vor 1 Stunde

Streit mit 47-jährigen Gast eskaliert: Wirt in Mühlburger Café mit Messer angegriffen

Ein 47-Jähriger war am Montag, gegen 17.20 Uhr, vom Inhaber eines Cafés in Mühlburg zum Gehen aufgefordert worden. Der Wirt und der Mann hatten sich kurz zuvor aus nicht näher bekannten Gründen gestritten. Das verärgerte den Mann so sehr, dass er den Wirt mit einem Klappmesser angriff. Der Wirt jedoch keine Verletzungen. Der Täter flüchtete in seine naheliegende Wohnung.