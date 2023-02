von (pol/cak)

Laut Polizei Karlsruhe suchte einer der beiden Kontrahenten im weiteren Verlauf den Fahrer der Straßenbahn auf und gab fälschlicherweise an, mit einem Messer bedroht geworden zu sein. Im Anschluss verließ er die Bahn und entfernte sich in unbekannte Richtung.

Bild: Thomas Riedel

Aufgrund der Informationslage des Fahrers bog dieser am Marktplatz in Richtung Kongresszentrum ab und stoppte die Bahn an der Haltestelle Marktplatz (Pyramide) bis zum Eintreffen der verständigten Polizei.

"Die Beamten suchten nach dem gemeldeten, 36-jährigen Fahrgast und unterzogen diesen einer Personenkontrolle. Es konnten weder ein Messer noch andere verdächtige Gegenstände vorgefunden werden. Auch gaben Zeugen an, keinen strafrechtlichen Sachverhalt wahrgenommen zu haben", so die Polizei weiter.

