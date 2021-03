vor 1 Stunde Karlsruhe Streit eskaliert: Jugendliche am Europaplatz mit Pfefferspray besprüht

Am Freitagabend, gegen 21 Uhr, gerieten zwei Jugendliche Europaplatz mit einem Unbekannten in Streit, welcher soweit zuspitzte, dass sogar Pfefferspray zum Einsatz kam. Die beiden 16 und 17-Jahre alten Jungen wurden durch das Pfefferspray leicht verletzt, der Unbekannt, der das Spray einsetzte, floh auf seinem weißen Fahrrad. Die Gründe des Streits sind noch unklar. Das gab die Polizei Karlsruhe in einer Pressemitteilung bekannt.