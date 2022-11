Karlsruhe vor 58 Minuten

Streit artet aus: Unbekannter Schütze schießt jungem Mann ins Gesicht

Einem 20-jährigen Mann ist auf einem Parkplatz von einem Unbekannten ins Gesicht geschossen worden. Der Vorfall ereignete sich am Montag, dem 31. Oktober, gegen 17.30 Uhr, nahe einer Schule am Kirchplatz in Jöhlingen. Die Polizei ist seitdem auf der Suche nach dem Schützen.