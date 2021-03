vor 1 Stunde Karlsruhe Streit an Karlsruher Tankstelle eskaliert: 47-Jähriger mit Messer bedroht

Am Samstagmorgen, gegen 6 Uhr, sind an einer Tankstelle in der Haid-und-Neu-Straße zwei Männer im Alter von 47 und 50 Jahren in Streit geraten, bei dem der 47-Jährige vom 50-Jährigen mit einem Messer bedroht wurde. Dieser setzte sich mit einem nicht näher definierten "Reizstoff-Sprühgerät" zur Wehr. Die Polizei brachte den 50-Jährigen, aufgrund seines auffallenden psychischen Zustandes, in eine Klinik.