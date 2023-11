München/Stuttgart vor 1 Stunde

Streiks in Bayern und Baden-Württemberg: Apotheker gehen auf die Barrikaden

Tausende Apotheken in Bayern und Baden-Württemberg sollen am Mittwoch nächster Woche geschlossen bleiben. Gemeinsam protestieren die Apothekerinnen und Apotheker am 22. November unter anderem für die Erhöhung ihres Honorars, wie der Landesapothekerverband Baden-Württemberg am Mittwoch in Stuttgart mitteilte. Auch Lieferengpässe, gestiegene Kosten und Personalsorgen seien Gründe für den Protesttag.