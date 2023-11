Potenziell betroffen von einem Warnstreik wären mitunter das Karlsruher Institut für Technologie (KIT), Karlsruher Hochschulen, das Badische Staatstheater, sowie das Regierungspräsidium Karlsruhe und weitere Landesbehörden, erklärt die Gewerkschaft Verdi. Bis zur dritten Verhandlungsrunde am 7. und 8. Dezember seien damit Arbeitsniederlegungen möglich.

Welche Auswirkungen die Streiks auf Lehre und Verwaltung haben werden und ob mit Ausfällen, sowie längeren Bearbeitungszeiten bei den öffentlichen Stellen zu rechnen ist bis dato unklar. Die Antworten auf unsere Anfragen an besagten Stellen stehen aus.

Landesbeschäftigte verdienen geringer als Angestellte der Kommunen

Martin Gross, Landesbezirksleiter von Verdi: "Die massive Inflation lässt nach, aber der aufgelaufene Kaufkraftverlust bleibt. Die Steuerschätzung ist mehr als stabil, aber die Länder rechnen sich arm. Die Landesbeschäftigten leisten die gleiche Arbeit, aber sollen über zehn Prozent weniger verdienen als ihre Kolleginnen bei den Kommunen. Diese Argumente wollten die öffentlichen Arbeitgeber nicht hören. Bis zur dritten Runde haben wir jetzt fünf Wochen Zeit, ihnen den Ernst der Lage zu verdeutlichen."

Deshalb fordert Verdi für die Beschäftigten im öffentlichen Dienst eine Einkommenserhöhung um 10,5 Prozent, mindestens aber 500 Euro bei einer Laufzeit von zwölf Monaten. Nachwuchskräfte sollen darüber hinaus 200 Euro mehr erhalten und Auszubildende unbefristet übernommen werden, so die Forderungen.

Nächste Verhandlungen: 7. und 8. Dezember

Laut Statistischem Landesamt sind in Baden-Württemberg rund 100.000 direkt von den Tarifverhandlungen betroffene Angestellte. Weiter seien etwa 191.000 Beamte indirekt von den Verhandlungen betroffen, so die Gewerkschaft.

Derzeit am anderen Ende des Verhandlungstischs: Die Tarifgemeinschaft deutscher Länder (TdL). Mit Ihr soll für 1,2 Millionen Arbeitnehmer im öffentlichen Dienst der Länder eine Einigung erzielt werden. Die Ergebnisse sollen dann zeit- und wirkungsgleich auf knapp 1,3 Millionen Beamte übertragen werden. Die Verhandlungen werden in der dritten und vorerst letzten Runde am 7. und 8. Dezember 2023 in Potsdam fortgesetzt.

Sobald der Redaktion neue Informationen vorliegen, wird der Artikel aktualisiert.