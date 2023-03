Die Dienstleistungsgewerkschaft Verdi und die Eisenbahn- und Verkehrsgewerkschaft (EVG) haben für Montag, 27. März 2023, gemeinsam zum bundesweiten Warnstreik aufgerufen. Damit dürften am Montag weite Teile des öffentlichen Verkehrs in Deutschland stillstehen. Der Streik hat in der Nacht von Sonntag auf Montag um 0 Uhr begonnen und wird den ganzen Tag bis 24 Uhr andauern.

Betroffen sind neben der Deutschen Bahn, dem ÖPNV, deutschen Flughäfen und Autobahnen auch Wasser- und Schifffahrtsämter. Auch in Nordrhein-Westfalen (NRW) wird das massive Auswirkungen haben. Wo in dem Bundesland gestreikt wird und welche Bereiche besonders betroffen sind, lesen Sie hier.

Übrigens: In Nordrhein-Westfalen sind von den aktuellen Tarifverhandlungen allein bei Verdi 640.000 Beschäftigte bei Bund und Kommunen betroffen. Auch in Bayern und Baden-Württemberg ist am Montag mit erheblichen Einschränkungen zu rechnen.

Streik in NRW heute am 27. März 2023: Was ist an Flughäfen zu erwarten?

Am 27. März 2023 sind auch Beschäftigte an allen deutschen Flughäfen zum Arbeitskampf aufgerufen. In Nordrhein-Westfalen gibt es mit Weeze, Düsseldorf, Köln / Bonn, Dortmund, Münster / Osnabrück und Paderborn / Lippstadt insgesamt sechs Flughäfen. Laut Verdi sind davon drei von den Streiks betroffen: Zum Streik am Montag aufgerufen sind demnach Beschäftigte des Flugverkehrs an den Airports in Düsseldorf, Köln / Bonn und Dortmund.

Am Düsseldorfer Flughafen fliegen laut rp-online.de pro Tag durchschnittlich 45.000 Passagiere ab. Das dürfte am Montag anders aussehen. Online informiert der Airport bereits über den Warnstreik von Beschäftigten des öffentlichen Dienstes, der Bodenverkehrsdienste und des Sicherheitspersonals und kündigt an, dass schon am Sonntagabend, 26. März 2023, streikbedingt keine Late Night Check-ins mehr möglich sein werden. Zudem werden Reisende gebeten, sich bei ihrer Airline oder ihrem Reiseveranstalter zu informieren, ob ihr Flug geht oder nicht. Wessen Flug am Montag trotz Streik abhebt, sollte sein Handgepäck den Angaben zufolge auf ein Minimum reduzieren, um Wartezeiten beim Security-Check zu verringern. Laut dem Redaktionsnetzwerk Deutschland (RND) waren heute ursprünglich 330 Flüge mit 37.500 Passagieren geplant. Ein Großteil davon wurde bereits am Morgen gestrichen.

Auch der Köln Bonn Airport informiert online zum Streik. Hier haben den Angaben zufolge Beschäftige ihre Arbeit bereits am Sonntagabend um 22 Uhr niedergelegt und nehmen sie heute am Montag erst um 24 Uhr wieder auf. Der Flughafen weist darauf hin, dass der Streik zudem in Teilbereich erst am frühen Dienstagmorgen enden könnte. Aufgrund des Streiks sei mit massiven Beeinträchtigungen des Flugbetriebs und vielen Ausfällen zu rechnen. Wer heute einen Flug gebucht hat, sollte sich vorab über den Flug-Status informieren. Für Montag, 27. März 2023, waren am Flughafen Köln / Bonn ursprünglich 176 Flüge - je 88 Starts und Landungen - geplant. Das dürfte jetzt anders aussehen.

In Dortmund wird Angaben des Flughafens zufolge ebenso kein "regulärer Flugbetrieb" stattfinden können. Zudem schreibt der Airport auf seiner Website, dass am Montag auch AirportShuttle und der AirportExpress nicht fahren werden. Auch der Flughafen Dortmund bittet Passagiere, ihren Flug-Status zu überprüfen. Für Montag wären 46 Flüge geplant gewesen. Von dem Streik werden voraussichtlich rund 700 Passagiere betroffen sein.

Streik im Fern- und Nahverkehr: Was ist am 27. März 2023 in NRW zu erwarten?

Nicht nur wer am 27. März 2023 einen Flug gebucht hat, sondern auch Bahnreisende sowie Menschen, die den Nahverkehr nutzen, müssen aufgrund des gemeinsamen Streiks von Verdi und der EVG mit massiven Einschränkungen rechnen.

Die Deutsche Bahn hat laut tagesschau.de bereits angekündigt, dass sie den gesamten Fernverkehr wegen des angekündigten bundesweiten Streiks am 27. März 2023 einstellen werde. Auch im Regionalverkehr werden demnach die meisten Verbindungen ausfallen. Das dürfte auch in Nordrhein-Westfalen der Fall sein.

Zudem gehört NRW neben Baden-Württemberg, Hessen, Niedersachsen, Rheinland-Pfalz, Sachsen und Bayern zu den Bundesländern, in denen neben der EVG auch Verdi den öffentlichen Nahverkehr bestreikt. Betroffen sind laut rp-online.de etwa die Rheinbahn in Düsseldorf, die KVB in Köln sowie die Verkehrsunternehmen am Niederrhein und im Ruhrgebiet. Bei früheren Streiks, bei denen das gesamte Netz betroffen gewesen sei, habe es zumindest ein reduziertes Busangebot gegeben. Das plane die Rheinbahn auch für den kommenden Warnstreik am 27. März 2023. Rückerstattungen aufgrund des Streiks schließen die Verkehrsverbünde in NRW dem Bericht zufolge übrigens aus.

Streik heute am 27. März 2023 in Nordrhein-Westfalen: Welche Auswirkungen sind für Autofahrer zu erwarten?

Zum Streikam 27. März 2023 sind auch Beschäftigte der Autobahngesellschaft des Bundes aufgerufen. Daher dürfte es auch in Nordrhein-Westfalen im Straßenverkehr - besonders auf Autobahnen und Bundesstraßen - zu Behinderungen kommen.

Laut rp-online.de befürchtet der ADAC in NRW besonders rund um Köln und im Ruhrgebiet schwere Verkehrsbehinderungen. Das gelte vor allem für die A40 zwischen Duisburg und Essen. „Die A40 gehört zu den staugeplagtesten Autobahnen in NRW. Nirgendwo in NRW gibt es mehr Staukilometer je Autobahnkilometer als zwischen Duisburg und Essen“, sagte ADAC-NRW-Sprecher Thomas Müther gegenüber der dpa. Staus seien außerdem am Kölner Autobahnring auf den Autobahnen 1, 3 und 4 zu befürchten.

Verdi hatte bei der Pressekonferenz am Donnerstag mitgeteilt, dass auch Baustelleneinrichtungen von dem Streik betroffen sein werden - ebenfalls ein Staufaktor. Zudem hatte Verdi-Sprecherin Christine Behle gesagt, dass "bestimmte Tunnel in den Blick" genommen werden und für die Streikdauer gesperrt würden. Das wies die Autobahngesellschaft des Bundes laut rp-online.de nun aber mit Verweis auf Notdienstvereinbarungen zurück. So würde sichergestellt werden, dass Tunnel weiterhin überwacht werden und folglich für den Verkehr auch nicht gesperrt werden müssen.

Auf den Straßen dürfte es trotzdem voll werden, wenn Bus-, Bahn- und eventuell sogar Flugreisende auf das Auto ausweichen.

Streik auf Wasserstraßen: Wo wird am 27. März 2023 in NRW gestreikt?

Von dem groß angelegten Streik von Verdi und der EVG sind am Montag, 27. März 2023, auch die Bereiche kommunale Häfen und Schleusen betroffen. Wie Verdi mitteilt, betrifft das auch Nordrhein-Westfalen. In der Schifffahrt sind die kommunalen Häfen und Schleusen etwa in Duisburg / Bezirk Duisburg, Minden / Bezirk OWL sowie Rheine und Münster, beide im Bezirk Münsterland betroffen.

Was bedeutet ein Streik von Beschäftigten der Wasserstraßen im Tarifvertrag für den öffentlichen Dienst? Verdi-SprecherinChristine Behle hatte bei der Pressekonferenz von Verdi und der EVG am Donnerstag erklärt, dass alle nicht automatisierten Schleusen in ganz Deutschland bestreikt würden. Das könne zu erheblichen Einschränkungen sowie "Bereichen, in denen es nicht weitergeht", führen.

Weitere Informationen zum ganztägigen Warnstreik bei der Deutschen Bahn, dem ÖPNV, an Flughäfen, auf der Straße, an Häfen und Schleusen, in den Bundesländern Bayern, Baden-Württemberg und Nordrhein-Westfalen sowie Informationen für Arbeitnehmer und Bahn-Reisende finden Sie außerdem hier.