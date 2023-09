"Da sich bei der letzten Verhandlung wenig bewegt hatte, werden die Streiks in Karlsruhe und Umgebung weiter ausgeweitet", begründet ver.di die Arbeitsniederlegung in einer Mitteilung am Freitagabend, 1. September, an die Presse.

Der zweitätige Streik sei dabei schwerpunktmäßig auf die Unterstützung der Kollegen des Einrichtungshauses Ikea vor Ort durch die Streikenden der anderen Betriebe (H&M und Kaufland Filialen) ausgerichtet.

Ikea verweigert Zutritt für den Toilettengang

Wie die Gewerkschaft mitteilt, habe es während des Streiks am 1. September zwei große Punkte gegeben, die bei den Streikenden zu Verärgerung führten. So soll Ikea den Streikenden den Zutritt zu den Toiletten verweigert haben. Als die ersten Streikenden zur Toilette mussten sei ihnen mitgeteilt worden, Ikea verweigere den Zugang. Auf Nachfrage des ver.di Gewerkschaftssekretärs vor Ort sei bestätigt worden, dass dies auch für den Gang zur Toilette gelte.

Bild: IKEA.de

"Ich bin doch sehr verwundert über solch ein Vorgehen, gerade bei Ikea", sagte ver.di-Gewerkschaftssekretär Robin Weller. Kurz vor Ende des Streiks habe das Sicherheitspersonal den Streikenden dann aber doch mitgeteilt, dass die sanitären Anlagen genutzt werden dürften. "Wir sind daher guter Dinge beim nächsten Streik keine Dixi-Klos vor dem Ikea-Einrichtungshaus aufstellen zu müssen", so Weller.

Streikbruch durch Azubi bei Kaufland

Auch bei Kaufland wurde gestreikt. Mehr als 60 Teilnehmer sind dem Aufruf gefolgt. Heute Morgen allerdings sei ein Azubi in einer Kaufland Filiale als Streikbrecher eingesetzt worden. Ver.di Karlsruhe richtete daraufhin den deutlichen Appell an den Verkaufsleiter von Kaufland, den rechtswidrigen Einsatz von Azubis als Streikbrecher zu unterbinden.

Für den stillen Streik am morgigen, 2.September rechnet die Gewerkschaft mit einer ähnlich hohen Beteiligung.

Auswirkungen des Streiks

Aufgrund des Streiks musste das Restaurant bei Ikea bereits um 16 Uhr schließen, die Kinderbetreuung ist geschlossen und es kommt zu langen Warteschlangen an den Kassen.

Ähnlich starke Auswirkungen seien der Gewerkschaft auch vom Kaufland Ettlingen und Durlach berichtet. "Dort sind Käse, Wurst und Fleischtheke zeitweise komplett geschlossen", so ver.di in seiner Mitteilung weiter.

Das Logo von "Kaufland" an einer Filiale der Supermarktkette. (Symbolbild) | Bild: Jens Wolf/dpa-Zentralbild/dpa/Archivbild

"Für uns sind diese zwei Streiktage der Auftakt in einen heißen Herbst. Besonders nach den Vorkommnissen, die von den Streikenden als mangelnde Wertschätzung Ihnen gegenüber empfunden wurden, ist die Streikbereitschaft noch mehr gewaschen", so Weller.

Der nächste Verhandlungstermin ist für den 6. Oktober angesetzt. Die großen Streikaktionen, welche derzeit in Planung sind, will die Gewerkschaft zeitnah bekannt geben.