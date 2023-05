Auch die letzte Gesprächsrunde in den Tarifverhandlungen zwischen der Eisenbahn- und Verkehrsgewerkschaft EVG und der Deutschen Bahn sowie rund 50 weiteren Bahnunternehmen ist gescheitert. Das hat die EVG zum Anlass genommen, weitere Streiks anzukündigen. Die Angebote der Arbeitgeberseite seien zu weit hinter den Forderungen zurückgeblieben.

Jetzt hat die Gewerkschaft Ernst gemacht: Von 14. Mai 2023 ab 22 Uhr bis 16. Mai 2023 um 24 Uhr ruft sie ihre Mitglieder zum Warnstreik auf. Insgesamt 50 Stunden - von Sonntagabend bis Dienstagnacht - soll in Deutschland fast alles still stehen - Regional-, Fern- und Güterverkehr. Auch in Baden-Württemberg sind große Teile betroffen, in Stuttgart etwa auch die S-Bahn.

Bahn-Streik in Baden-Württemberg: Welche Bereiche sind betroffen?

Weil der 50-stündige Warnstreik sich nach Angaben der Deutschen Bahn auf "den gesamten Bahnbetrieb auswirken" würde, hat der Konzern angekündigt, den Fernverkehr komplett einzustellen. Auch im Regionalverkehr werde "größtenteils kein Zug fahren", heißt es in einer Mitteilung. Reisende müssen ihre Pläne also verschieben oder nach Alternativen suchen. Immerhin hat die Deutsche Bahn Reisenden eine Kulanzregelung angekündigt. Sie können Tickets für 14., 15. oder 16. Mai bis einschließlich Sonntagabend flexibel nutzen oder die Fahrten kostenfrei stornieren.

In Baden-Württemberg wird sich der Streik neben der Deutschen Bahn auch auf weitere Anbieter auswirken. Unter anderem werden Busverkehr Rhein-Neckar (BRN), Regional Bus Stuttgart (RBS), Regionalbusverkehr Südwest (RVS), Südbaden Bus und die Württembergische Eisenbahngesellschaft (WEG) von dem Streik von Sonntagabend bis Dienstagnacht betroffen sein.

Zwar hat die EVG angekündigt, dass bis auf wenige Ausnahmen fast alle rund 50 Bahn-Unternehmen bestreikt werden, hat bislang aber nur die Eurobahn ausgenommen. Hier seien bereits wesentliche Fortschritte in den Verhandlungen erzielt worden.

Übrigens können auch andere Anbieter von dem Streik betroffen sein, obwohl deren Beschäftigte nicht streiken. So hat die EVG der Deutschen Presseagentur (dpa) etwa in Bezug auf Agilis oder Go-Ahead in Bayern erklärt, dass diese nicht fahren könnten, wenn die Fahrdienstleiter der Bahn ausfallen würden.

Streik in Baden-Württemberg: Auch S-Bahn in Stuttgart wird bestreikt

Von dem bundesweiten 50-stündigen Streik der EVG ist in der baden-württembergischen Hauptstadt auch die S-Bahn betroffen. Für Stuttgart hat der VVS online mitgeteilt, dass der gesamte Nah- und Fernverkehr von dem Warnstreik betroffen sei. Weder Regionalzüge noch S-Bahnen würden von 14. Mai um 22 Uhr bis 16. Mai um 24 Uhr fahren.

Von dem Streik betroffen sind den Angaben des Verkehrsverbunds zufolge folgende Verkehrsmittel:

Alle S-Bahnen, Regionalzüge und Nebenbahnen – auch die Nebenbahnen der WEG (Strohgäubahn, Wieslauftalbahn, Schönbuchbahn, Tälesbahn)

Regionalzüge der privaten Unternehmen SWEG Bahn Stuttgart, Go-Ahead Baden-Württemberg und AVG, weil in der Gewerkschaft EVG auch unverzichtbares Personal wie Fahrdienstleiter organisiert ist

die Busse der Regionalverkehr Alb-Bodensee GmbH (voraussichtlich die RAB-Linien 759, 774 - 778, 790, 791, 794, N97)

Fernverkehrszüge

In Stuttgart wurden ein Schienenersatzverkehr mit Bussen eingerichtet, der bereits ab 12. Mai 2023 fährt, weil die Dienstleistungsgewerkschaft Verdi ebenfalls in der Stadt zum Warnstreik aufgerufen hat. Bestreikt werden am Freitag, 12. Mai, und Dienstag, 16. Mai, die privaten Busunternehmen LVL und WBG.

Bahn-Streik im Mai: Warum hat die EVG zum Streik aufgerufen?

"Da sich an den Verhandlungstischen nur wenig bewegt, wird jetzt noch einmal gestreikt", sagte EVG-Tarifvorstand Cosima Ingenschay. Anlass für den 50-stündigen Streik von 14. bis 16. Mai 2023 sind demnach die stockenden Tarifverhandlungen. Zuletzt hatte die EVG am 21. April zu einem großen Streik aufgerufen.

Die EVG verhandelt für etwa 230.000 Beschäftigte mit rund 50 Eisenbahnunternehmen. 180.000 davon sind bei der Deutschen Bahn beschäftigt. Die Gewerkschaft fordert rund zwölf Prozent mehr Lohn über eine Laufzeit von zwölf Monaten. Mindestens sollen die Löhne aber um 650 Euro brutto steigen.

Bisher hat die Gewerkschaft alle Angebote von der Deutschen Bahn und weiteren Unternehmen abgelehnt. Zuletzt hatte die Bahn eigenen Angaben zufolge am Dienstag, 9. Mai 2023, die Forderung der EVG zum Mindestlohn erfüllt: 13,20 Euro pro Stunde. Außerdem hatte der Konzern bereits 10 Prozent Lohnerhöhung sowie eine Inflationsausgleichsprämie angeboten. Die EVG hatte die Angebote abgelehnt. Die nächste Verhandlungsrunde ist für 23. Mai angesetzt.