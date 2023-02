von (ps/cak)

Mit Beginn der Frühschicht am Donnerstag, 16. Februar, bis Mitternacht werden Tarifbeschäftigte, Auszubildende und Praktikanten sowie Studierende ihre Arbeit niederlegen, heißt es in einer entsprechenden Pressemeldung des Klinikums. Der Warnstreik wurde von der Gewerkschaft verdi ausgerufen.

Es kann zu Einschränkungen im Krankenhausbetrieb führen. Deshalb habe die Geschäftsführung des Klinikums Vorkehrungen zur Sicherstellung der Patientenversorgung getroffen.

Betrieb durch Notdienst sichergestellt

"So wurde unter anderem eine entsprechende Notdienstvereinbarung mit verdi vereinbart. Durch die Notdienstvereinbarung ist die medizinische, pflegerische und sonstige Versorgung der Patienten gesichert. Behandlungen und Operationen, die aus medizinischer Sicht verlegbar sind, werden verschoben. Alle lebensnotwendigen Operationen werden durchgeführt. Alle Notfälle werden aufgenommen und versorgt", erklärt das Klinikum in einer Pressemitteilung.

Verdi fordert für die rund 2,5 Millionen Beschäftigten des öffentlichen Dienstes von Bund und Kommunen eine Anhebung der Einkommen um 10,5 Prozent, mindestens aber 500 Euro monatlich bei einer Laufzeit von zwölf Monaten. Die Ausbildungsvergütungen und Praktikantenentgelte sollen um 200 Euro monatlich angehoben werden. Das Ergebnis soll später zeit- und wirkungsgleich auf Beamten, Richter, Soldaten sowie Versorgungsempfänger übertragen werden.

verdi-Erfolg in Pforzheim

Einen ersten Erfolg in Tarifverhandlungen konnte die Gewerkschaft verdi in Pforzheim verbuchen: Für ihre Angestellten der Helios-Kliniken in Pforzheim sei vor allem für die unteren Vergütungsgruppen ein guter Kompromiss erreicht worden, wie Andreas Henke, Pressesprecher für Verdi Landesbezirk Baden-Württemberg mitteilt.