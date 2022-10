Karlsruhe vor 2 Stunden

Straßenraub in Karlsruhe: Zwei junge Männer werden mit Messer bedroht

Am Donnerstagmittag sind auf der Schützenstraße in Karlsruhe zwei junge Männer ausgeraubt worden. Die Täter bedrohten die Opfer zunächst mit einem Messer und flohen anschließend in Richtung der Rüppurrer Straße. Die Polizei ist seitdem auf der Suche nach den Unbekannten.