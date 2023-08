"Der 2. August, ist der Tag, an dem die Menschheit alle Ressourcen aufgebraucht hat, die der Planet ihr innerhalb eines Jahres zur Verfügung stellt. Ihr wisst, was das für unseren Planeten und unsere Kinder bedeutet. Kommt dazu, rebelliert mit!", so die Umweltaktivisten über ihren Facebook-Account. Über Twitter und Instagram wird vonseiten der Karlsruher Gruppierung ebenfalls eine Aktion angekündigt: In Form einer "Performance-Blockade". Aber wo?

Welche Straße in Karlsruhe ist betroffen?

Laut den Umweltaktivisten wird die Kreuzung zwischen der Hans-Thoma-Straße und der Waldstraße, zwischen 18 und 20 Uhr, durch die Performance blockiert. Der Grund: Der Mensch habe verlernt sich selbst (und die lebendige Welt um sich herum) wirklich wahrzunehmen und raube Rohstoffe von anderen Wesen.

"Der öffentliche Raum erzeugt dafür die notwendige Spannung. Damit dennoch ein sicherer Rahmen gegeben ist, ist diese Performance als Versammlung angemeldet und durch die Polizei geschützt", so die Gruppe in einem Instagram Post. Die Stadt und Polizei wurden von der Redaktion diesbezüglich angefragt.

Was ist der Erdüberlastungstag?

Der sogenannte globale Erdüberlastungstag kennzeichnet den Tag, an dem alle nachhaltig nutzbaren Ressourcen eines Jahres verbraucht sind. Er wird jedes Jahr vom Global Footprint Network errechnet.