vor 14 Minuten Karlsruhe Zwei Straßenbahnunfälle in Karlsruhe am vergangen Wochenende

Am vergangenen Samstag kam es in Karlsruhe zu zwei Unfällen mit einer Straßenbahn. In der Allmendstraße in Rüppurr kollidierte ein Auto mit einer Bahn und an der Haltestelle "Eckener Straße" wurde eine Fußgängerin von einer Bahn erfasst. insgesamt wurde eine Person leicht verletzt.