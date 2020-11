vor 1 Stunde Karlsruhe Zeugen gesucht: Unbekannter soll in Neureut auf Straßenbahn geschossen haben

In der Nacht von Sonntag auf Montag haben ein oder mehrere Unbekannte in Neureut auf eine Straßenbahn geschossen. Davon zumindest geht die Polizei aus, nachdem der Straßenbahnfahrer zuerst Knallgeräusche gehört und im Depot am frühen Montagmorgen schließlich drei beschädigte Scheiben festgestellt hatte. Die Polizei sucht nun nach Zeugen für den Vorfall.