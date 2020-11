vor 24 Minuten Karlsruhe Unfall in Rintheim: 11-Jährige übersieht Straßenbahn - und hat Glück im Unglück

Glück im Unglück hatte ein 11-jähriges Mädchen am Dienstagvormittag an der Haltestelle Hirtenweg-Technologiepark in Rintheim: Sie wurde beim Überqueren der Gleise von einer Straßenbahn erfasst, trug aber nur leichte Verletzungen davon.