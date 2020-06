vor 57 Minuten Karlsruhe Unfall in Daxlanden: Straßenbahn-Techniker wird bei Explosion einer Batterie verletzt

Bei der Explosion der Batterie in einer Straßenbahn wurde ein Mitarbeiter der Verkehrsbetriebe Karlsruhe (VBK) am Donnerstag gegen 0.40 Uhr an der Haltestelle Waidweg in Daxlanden verletzt. Der 49-Jährige zog sich hierbei glücklicherweise nur leichtere Gesichtsverletzungen zu.