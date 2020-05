vor 2 Stunden Karlsruhe Unfall am "Oststadtkreisel": Auto stößt mit Straßenbahn zusammen

Wie die Polizei in einer Eilmeldung berichtet, hat es gegen 10. 30 Uhr an der "runden Kreuzung" Wolfartsweierer Straße/B10 in der Karlsruher Oststadt einen Verkehrsunfall gegeben.