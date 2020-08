Sturmtief Kirsten zieht seit dem frühen Mittwochmorgen über Karlsruhe und hat bereits erste Schäden angerichtet: Bei Marxzell ist eine Straßenbahn gegen einen umgestürzten Baum gefahren.

14:30 Strecke bleibt gesperrt

Wie die Albtal-Verkehrs-Gesellschaft (AVG) in einer Pressemeldung verkündet, ist die Strecke der Linie S1 zwischen Ettlingen Stadtbahnhof und Bad Herrenalb Bahnhof weiterhin komplett gesperrt.

"Grund hierfür ist ein Baum, der die Oberleitung im genannten Bereich beschädigt hat. Auch an einer von Bad Herrenalb in Richtung Ettlingen verkehrenden Stadtbahn der AVG entstand hierdurch ein Schaden am Fahrzeug", heißt es in der Meldung.

Die Stadtbahn musste evakuiert werden. Ein Ersatzverkehr mit Bussen verkehrt aktuell zwischen Ettlingen Stadtbahnhof und Bad Herrenalb Bahnhof. "Die Strecke muss aufgrund der Reparaturarbeiten bis auf weiteres für den Stadtbahnverkehr gesperrt bleiben."

13:16 Straßenbahn prallt gegen umgestürzten Baum

Der Unfall ereignete sich nach ersten Informationen der Polizei zwischen Fischweier und Marxzell. Verletzt wurde niemand. Die Bahnstrecke der Linie S1 ist nach Informationen des Karlsruher Verkehrsverbundes (KVV) auf Twitter in beide Richtungen betroffen. Ein Busnotverkehr ist eingerichtet. Sobald weitere Informationen vorliegen, wird der Artikel aktualisiert.