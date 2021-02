vor 1 Stunde Karlsruhe Schwerer Unfall in der Haid-und-Neu-Straße: Betrunkener Autofahrer fährt frontal in Straßenbahn

Vermutlich aufgrund seiner Alkoholisierung überfuhr am Dienstagabend ein 42-Jähriger das Rotlicht an einem Bahnübergang in der Karlsruher Haid-und-Neu-Straße und kollidierte frontal mit einer entgegenkommenden Bahn.