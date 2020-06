vor 2 Stunden Karlsruhe Schwerer Unfall in Karlsruhe-Bulach: Radfahrer wird von Lok erfasst und schwer verletzt

Ein Radfahrer ist auf einem Bahnübergang in Karlsruhe-Bulach von einer Lokomotive angefahren und schwer verletzt worden. Der 62-Jährige fuhr nach ersten Erkenntnissen an der geschlossenen Schranke in der Litzenhardtstraße vorbei, um die Gleise in Richtung Norden zu überqueren, wie die Polizei mitteilte.