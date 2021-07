vor 1 Stunde Karlsruhe Keine Verletzten bei Straßenbahnunfall in Karlsruhe am Dienstagmorgen

Am Dienstagmorgen ereignete sich in an der Kreuzung Adlerstraße/Kaiserstraße ein Unfall zwischen einer Straßenbahn und einem Auto. Die Straßenbahnstrecke war laut Polizei für eine halbe Stunde gesperrt, verletzt wurde niemand.