vor 3 Stunden Karlsruhe Wollte wenden: Lkw legt am Samstag Verkehr in der Rintheimer Straße still

Nach einem missglückten Wendemanöver eines 24 Tonnen schweren Lkws war ein Teil der Rintheimer Straße sowie die dort befindlichen Straßenbahngleise in beiden Richtungen am Samstag für zwei Stunden gesperrt. Darüber informiert die Polizei in einer Pressemeldung.