vor 14 Stunden Karlsruhe Vom Handy abgelenkt: 17-Jährige von Straßenbahn erfasst

Eine 17-Jährige ist in Karlsruhe von einer Straßenbahn erfasst und lebensgefährlich verletzt worden. Sie habe am Mittwoch an einer Haltestelle die Gleise überquert, teilte die Polizei am Abend mit.