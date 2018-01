17.01.2018 23:05 Karlsruhe Vom Handy abgelenkt: 17-Jährige erliegt Verletzungen nach Straßenbahnunfall

Eine 17-Jährige ist am Mittwoch in Karlsruhe von einer Straßenbahn erfasst und lebensgefährlich verletzt worden. Am Donnerstag ist die Jugendliche an ihren schweren Kopfverletzungen gestorben.