vor 6 Stunden Karlsruhe Verbotenes Abbiegen mit Folgen: Unbekannte Frau flüchtet nach Unfall mit einer Straßenbahn

Nach dem Zusammenprall mit einer Straßenbahn in Karlsruhe ist eine unbekannte Frau vom Unfallort geflüchtet. Da es am Donnerstag so schnell passierte, konnten Zeugen das Auto nicht erkennen, teilte die Polizei am Freitag mit.