vor 4 Stunden Karlsruhe Verbotenes Abbiegemanöver: Auto prallt in Rüppurr mit Bahn zusammen

Am Freitagmittag kam es nahe der Haltestelle Ostendorfplatz in Karlsruhe-Rüppurr zu einem Unfall an einer Kreuzung. Ein Auto wurde dabei von einer Bahn erfasst. Eine Person wurde nach Angaben der Polizei verletzt, aber nicht im Fahrzeug eingeklemmt.