vor 8 Stunden Corina Bohner Anya Barros Melissa Betsch Karlsruhe Unfall in Oberreut: Eine Person lebensgefährlich verletzt, Bahn wieder in den Gleisen, Linie 1 fährt wieder regulär

Ein schwerer Unfall hat sich am Freitagmorgen in Oberreut ereignet: Auf der Kreuzung vor der Haltestelle Hardecksiedlung ist ein Lkw mit einer vollbesetzten Straßenbahn zusammengestoßen. Mehrere Personen wurden dabei verletzt - eine davon lebensgefährlich. Alle Informationen und aktuellen Entwicklungen in unserem Ticker.