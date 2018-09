vor 5 Stunden Karlsruhe Unfall in Karlsruhe: Auto und Straßenbahn kollidieren an unbeschranktem Bahnübergang

Am Sonntagnachmittag kam es um kurz nach 17 Uhr zu einem Unfall an einem unbeschranktem Bahnübergang in Daxlanden. Offenbar ist ein 68-jähriger Autofahrer trotz Rotlicht der Signalanlage von der B36 kommend über den Bahnübergang Nussbaumweg gefahren und dabei mit einer einfahrenden Bahn kollidiert.