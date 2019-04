Am Donnerstagnachmittag hat sich auf der Karlstraße ein Unfall zwischen Straßenbahn und Auto ereignet. Eine Autofahrerin übersah die Tram beim Wenden.

Der Unfall ereignete sich gegen 15.30 Uhr, im Bereich der Karlsruher Karlstraße zu einem Unfall. Laut Polizei hat die 29-jährige Autofahrerin beim Wenden die in gleiche Richtung fahrende Straßenbahn übersehen. Alle Beteiligten blieben unverletzt. Am Auto sowie an der Straßenbahn entstand ein Sachschaden von insgesamt 10.000 Euro.