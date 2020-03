11.03.2020 11:30 Karlsruhe Unfall am Karl-Wilhelm-Platz: Person von Straßenbahn erfasst

Am Mittwochmorgen kam es am Karl-Wilhelm-Platz in der Karlsruher Oststadt zu einem Unfall, bei dem eine Person von einer Straßenbahn erfasst wurde. Der Verletzte wurde von Notarzt und Rettungsdienst versorgt und in ein Krankenhaus gebracht. Kurzzeitig war der Bahnverkehr eingestellt.