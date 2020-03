vor 3 Stunden Karlsruhe Unfall am Karl-Wilhelm-Platz: Person hatte Glück im Unglück

Wie die Polizei in einer Eilmeldung bestätigt, kam es am Karl-Wilhelm-Platz in der Karlsruher Oststadt zu einem Unfall, bei dem eine Person von einer Straßenbahn erfasst wurde. Dadurch ist auch der dortige Bahnverkehr gestört.