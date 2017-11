vor 12 Stunden Karlsruhe Straßenbahnunfall in Rintheim: Schienenersatzverkehr wurde eingerichtet

Am Montagabend ereignete sich ein Verkehrsunfall zwischen einer Straßenbahn und einem Auto in Karlsruhe-Rintheim. Wie die Karlsruher Verkehrsbetriebe mitteilen, waren die Linien 4 und S2 in beide Richtungen betroffen.