vor 3 Stunden Karlsruhe Straßenbahnunfall am Durlacher Tor: Person schwer verletzt

Am Durlacher Tor in Karlsruher kam es gegen 14.30 Uhr zu einem Unfall: Eine Person wurde laut Polizei schwer verletzt. Die Bahnen in Fahrtrichtung Tullastraße wurden über die Südostbahn umgeleitet.