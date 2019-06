vor 30 Minuten Karlsruhe Straßenbahn kollidiert mit Reinigungsfahrzeug: Eine Person schwer verletzt, 100.000 Euro Schaden, längere Streckensperrung

Beim Abbiegen in die Brauerstraße hat am Montagmorgen eine Bahnfahrerin ein Reinigungsfahrzeug übersehen - und ist diesem ungebremst aufgefahren. Das teilt die Polizei Karlsruhe in einer Pressemeldung mit.